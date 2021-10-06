الامارات | إعلان أعضاء لجنة تحكيم «جائزة بولغري للفن المعاصر»

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أعضاء لجنة تحكيم «جائزة بولغري للفن المعاصر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، و«بولغري» العلامة الإيطالية الرائدة عالمياً في عالم المجوهرات والرفاهية، عن اعتماد أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بالدورة الأولى من «جائزة بولغري للفن المعاصر»، التي ستتولى تقييم الأعمال المقدمة من الفنانين الذين رشحتهم «دبي للثقافة»، ضمن القائمة القصيرة للتنافس على الجائزة التي سيتم الإعلان عن نتائجها، في فبراير من العام المقبل.

وتضم لجنة التحكيم عدداً من الشخصيات البارزة من رواد الثقافة والفنون والتصميم، تم اختيارهم من قبل «دبي للثقافة» و«بولغري»، وهم: الأستاذ الجامعي والمستشار الثقافي والمدير الفني والمشرف على الجناح الإيطالي في «إكسبو 2020 دبي»، دافيد رامبيلو، والمؤلفة الإيطالية - الأميركية مديرة متحف «كاستيللو دي ريفولي للفن المعاصر» في تورنتو، كارولين كريستوف باكارجيف، والمدير الفني لماكسي (المتحف الوطني لفنون القرن الـ21، روما، إيطاليا)، هو هانرو، والفنان الإماراتي المبدع، مطر بن لاحج.

ويشارك في عضوية اللجنة كل من مدير عام «دبي للثقافة»، هالة بدري، والرئيس التنفيذي لمجموعة «بولغري»، جان كريستوف بابين، إضافة إلى مسؤول عن العلامة التجارية والتراث في «بولغري»، لوسيا بوسكايني، ومنتجة الأفلام الإيطالية ورئيسة «Fondazione In Between Art Film»، بياتريس بولغري.

وتتمثل مهمة اللجنة في اختيار الفنانين الذين سيتأهلون للمشاركة بأعمالهم وإبداعاتهم في الجائزة، التي تهدف إلى إتاحة منصة مبتكرة لدعم المواهب المحلية من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير بشكل خلاق عن كيفية تواصل الناس جمالياً، وعن الحوار الذي يجمع بين روما ودبي عبر الموروث الفني والإبداعي الملهم للمدينتين.

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