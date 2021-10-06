الامارات | إطلاق بروتوكول الجرعة الداعمة للقاحي «فايزر» و«سبوتنيك»

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق بروتوكول الجرعة الداعمة للقاحي «فايزر» و«سبوتنيك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الدولة، وأعلنت خلالها إطلاق وزارة الصحة ووقاية المجتمع بروتوكول الجرعة الداعمة للقاحات «كوفيدـ19» المصرح بها للاستخدام الطارئ للقاحي فايزر بيونتك وسبوتنيك، مشيرة إلى وصول نسبة متلقي جرعتي لقاح كورونا إلى 84.39% من إجمالي السكان.

وتفصيلاً، أكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة نورة الغيثي، أن القطاع الصحي يواصل جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم، حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من السكان إلى 94.78% في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 84.39% من إجمالي السكان، كما نشهد استمراراً في انخفاض عدد الإصابات اليومي، وننسب ذلك لاستراتيجية الدولة المتزنة التي حرصت على توفير اللقاحات بشكل واسع وبأنواع مختلفة لضمان صحة وسلامة المجتمع، مشيدة بدور المجتمع الذي أسهم في نجاح الحملة الوطنية للتطعيم إذ قدمت الدولة أكثر من 20 مليون جرعة لقاح «كوفيد-19».

وأضافت أنه ضمن جهود الحملة الوطنية للقاح أطلقت وزارة الصحة بروتوكول الجرعة الداعمة للقاحات «كوفيد-19» المصرح بها للاستخدام الطارئ للقاحي فايزر بيونتك، وسبوتنيك، وذلك بناءً على الدراسات والتوصيات المحدثة بإعطاء الجرعة الداعمة للأفراد المطعمين بالجرعتين الأساسيتين من لقاح فايزر-بيونتك ولقاح سبوتنيك، وذلك بعد مرور ستة أشهر بعد الجرعة الثانية.

وأوضحت الغيثي، أن الفئات التي يجب عليها أخذ الجرعة الداعمة تشمل كبار المواطنين والمقيمين من عمر 60 عاماً فما فوق، وأصحاب الأمراض المزمنة والمعرضين لخطر مضاعفات الإصابة والذين تراوح أعمارهم بين 50 و59 عاماً، بالإضافة إلى الأفراد الذين يعيشون في مرافق الرعاية الصحية طويلة الأمد من عمر 18 عاماً فما فوق، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول لا يطبق على الفئات التي أخذت تطعيم فايزر بيونتك أو سبوتنيك بعد تطعيم سينوفارم كجرعة داعمة.

وأكدت الغيثي، أن الجرعة الداعمة عبارة عن إعطاء المتلقي جرعة إضافية بعد حصوله على الجرعات الأساسية من التطعيم، حيث تساعد الجرعة الداعمة في تحسين المناعة لتصل إلى مستويات قادرة فيها على حماية الجسم من الفيروس بعد انخفاض ذاكرة التعرف إليه مع مرور الوقت.

وأوصت الأفراد المؤهلين للجرعة الداعمة بالحرص على أخذ هذه الجرعة في موعدها، لضمان صحتهم وسلامتهم ووقايتهم من «كوفيد-19»، ورفع مناعتهم.

وأشارت إلى أن الدولة تبوأت مكانة عظيمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وصنفت من أوائل الدول عالمياً في التعامل مع الجائحة، وذلك بفضل تضافر الجهود من كل القطاعات وتحقيق التوازن الاستراتيجي والوصول إلى التعافي المستدام، لافتة إلى أن هذا النجاح تحقق من خلال المرور بالعديد من التحديات والظروف الاستثنائية، ولكن بفضل رؤية القيادة ومدى التزام ووعي المجتمع، تم تخطي الصعاب.

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