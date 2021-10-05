الامارات | الإمارات تشارك في اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول التعاون

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك في اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي في الاجتماع الثالث عشر لأصحاب المعالي والنواب العموم والمدّعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، في مقدمتها مشروع قانون استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرة الأمانة العامة بشأن قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق واللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعضاء النيابة العامة وقواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام.

وتم خلال الاجتماع عرض تجارب الدول الأعضاء، حيث عرضت النيابة العامة للدولة ممثلة برئيس نيابة بنيابة عجمان الكلية عبدالله علي البلوشي، تجربتها في تطبيق الخدمة المجتمعية والتي تعد تجربة مميزة في هذا الإطار مقننة ومنظمة طبقا لتشريعات الدولة، وتعد إحدى الأنظمة الإجرائية المستحدثة في مجال القانون الجنائي، وتعد من بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، والتي تهدف إلى ضبط سلوكيات بعض الجناة، وتعزيز الجانب التربوي والأخلاقي لديهم، إذ أن الشعور بالحرج أو الذنب في بعض الأحيان أهم من عقوبة الحبس التي ربما لا تحقق هذه الأهداف.

وتم اعتماد مقترح النيابة العامة ( التفتيش الذكي ) بشأن اللائحة الإسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمرار دراسة مقترح النيابة العامة للدولة بشأن مشروع دليل استرشادي بالضوابط الإجرائية لجرائم تقنية المعلومات الحديثة.

كما تقدمت النيابة العامة للمملكة العربية السعودية بمقترح لإعداد مشروع قانون استرشادي لتجريم السلوكيات المناهضة للبيئة، وعرضت النيابة العامة لدولة الكويت مقترح إعداد إحصائيات سنوية للجهود والتعاون بشأن قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والإدعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واطلع المجتمعون كذلك على توصيات اجتماع مساعدي النواب العموم في اجتماعهم الثاني عشر الذي عقد يوم 20 سبتمبر2020، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس التعاون.

وعلى هامش الاجتماع.. منح النواب العموم والمدعون العامون لدول مجلس التعاون الخليجي المحامي لنيابة الفجيرة الكلية سعيد خلفان الذباحي جائزة حامد العثمان عن الأداء المتميز.

يذكر أن هذه الجائزة تُمنح للمتميزين في عملهم من أعضاء النيابة العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، تقديراً لتميزهم ومساهمتهم في الارتقاء بمستوى الأداء.

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