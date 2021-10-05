الامارات | مكتوم بن محمد يلتقي رئيس شركة «UPS» العالمية في إكسبو 2020 دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد يلتقي رئيس شركة «UPS» العالمية في إكسبو 2020 دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إلتقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، سكوت برايس، رئيس شركة «UPS» العالمية، في مقر مبنى القادة في إكسبو 2020 دبي.

وتناول اللقاء الأهمية الكبيرة التي توليها دبي لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية والذي يشكِّل إحدى الركائز الأساسية للتجارة، وأسلوب العمل الذي تتبعه الإمارة وما تتخذه من إجراءات تراعي فيها أرقى المعايير والممارسات العالمية، بهدف توفير أفضل بيئات العمل الداعمة للقطاع الخاص.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد في تغريدة على «تويتر»: التقيت اليوم بالسيد سكوت برايس رئيس شركة UPS العالمية الشريك اللوجستي لمعرض إكسبو 2020، وناقشنا سبل التعاون لدعم نمو قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، وأبرز التقنيات التي تتبناها الشركة في القطاع. دبي تحتضن الابتكار لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي هام بالشراكة مع أهم شركات القطاع.

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