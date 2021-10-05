الامارات | لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي تعتمد مبادرة «المدارس الزرقاء»

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي تعتمد مبادرة «المدارس الزرقاء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي مبادرة «المدارس الزرقاء» لدعم المدارس في أبوظبي لتخفيف الإجراءات والعودة إلى العمليات التشغيلية الاعتيادية بناء على معدلات التطعيم.

تدخل هذه المبادرة حيز التنفيذ اعتبارا من الفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية في خطوة تضع التطعيم ركيزة أساسية نحو التعافي وترسخ قيم الشفافية وتعزز التجربة التعليمية والاجتماعية للطلاب في المدارس.

ويمكن للمدارس التي تكون فيها نسبة التطعيم مرتفعة تخفيف الإجراءات تدريجيا، بما في ذلك تخفيف قيود التباعد الجسدي، وإجراءات ارتداء الكمامة، وزيادة سعة الصفوف والحافلات المدرسية، وعودة الأنشطة اللاصفية، والرحلات الميدانية.

وتضم مستويات التصنيف «البرتقالي» للمدارس التي لا تتجاوز فيها نسبة تطعيم الطلاب 50 بالمائة و«الأصفر» للمدارس التي تتراوح فيها النسبة بين 50 و60 بالمائة و«الأخضر» للمدارس التي تتراوح فيها نسبة التطعيم بين 65 و84 بالمائة والمستوى «الأزرق» للمدارس التي بلغت فيها نسبة التطعيم 85 بالمائة فما فوق.

ويمكن للأطفال تلقي جرعات التطعيم مجانا في عدة مراكز على مستوى أبوظبي، بما في ذلك مركز تطعيم الأطفال في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».. و يمكن تلقي لقاح «فايزر-بيونتك» للأطفال من عمر 12 سنة ولقاح سينوفارم للأطفال من عمر ثلاث سنوات فما فوق.

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