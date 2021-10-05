الامارات | «الإمارات للخدمات الصحية» تنظم ندوة حول تعزيز سلامة المرضى

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للخدمات الصحية» تنظم ندوة حول تعزيز سلامة المرضى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ندوة علمية عن سلامة المرضى تحت شعار «الرعاية الآمنة للأم والوليد» ناقشت سبل تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للأمهات والمواليد في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمؤسسة.

حضر الندوة - التي عقدت عبر خاصية الاتصال المرئي - ممثلون عن منظمة الصحة العالمية ونخبة من الأطباء والمختصين وعدد من موظفي المؤسسة وجرى استعرض أبرز الممارسات العالمية المتعلقة بسلامة الأمهات والمواليد سيما أثناء الولادة وآلية اعتماد استراتيجيات فعالة ومبتكرة لتحسين سلامتهم وتعزيز قدرات العاملين الصحيين ودعمهم والاتفاق على اعتماد المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة لمبادرة «قائمة التحقق من الولادة الآمنة» إحدى مبادرات منظمة الصحة العالمية الرامية إلى وقاية الإمهات والمواليد من المخاطر والأضرار التي يمكن تفاديها أثناء الولادة.

و أكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حرص المؤسسة على إطلاق الفعاليات والبرامج الرامية إلى تعزيز مفاهيم سلامة المرضى وتبني أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في تحسين سلامة المرضى.. موضحا أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة لتعزيز الوعي حول سلامة الأمهات والمواليد أثناء الولادة وسعيها إلى تقديم رعاية متميزة ومأمونة مع توفر أخصائيين صحيين مؤهلين يعملون في كنف بيئات داعمة بالتوازي مع تعزيز التعاون مع جميع الشركاء واعتماد برامج صحية ومجتمعية شاملة وذلك بهدف تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمبتكرة لوقاية المجتمع من الأمراض وتعزيز الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في تطبيق معايير سلامة المرضى وذلك من خلال المبادرات الوطنية والبرامج والمشاريع الصحية التي يكون محورها المريض منوها إلى جهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على هذا الصعيد ومنها إطلاق أحدث نظام ذكي لإدارة المخاطر وسلامة المرضى بهدف تحسين برامج جودة الرعاية الصحية من خلال توفير رؤية كاملة بمنصة واحدة ضمن بيئة سحابية آمنة مع ضوابط قوية لإدارة المعلومات وذلك في إطار السعي الدائم لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والأنظمة الصحية الرقمية وتبني الاستراتيجيات القائمة على الأدلة لضمان شفافية عمل المستشفيات والتركيز على تحسين سلامة المرضى وتطبيق السياسات والتشريعات الناظمة لحقوق المرضى.

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