الامارات | 4 أعاصير طالت المنطقة منذ 2000

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أعاصير طالت المنطقة منذ 2000 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، بأن المنطقة مرت بأربعة أعاصير منذ عام 2000، طالت الأجزاء الجنوبية الشرقية من الجزيرة العربية، هي «غونو» في 2007، و«فيت» في 2010، و«ميكونو» في 2018، و«هيكا» في 2019، وكان أعنفها «غونو»، ولهذا صارت دول المنطقة لديها القدرة والكفاءة على التعامل مع الظروف المناخية العنيفة.

وأوضح أن مسميات الحالات المدارية شمال المحيط الهندي تقترحها الدول المطلة على شمال المحيط الهندي أو بحاره المفتوحة، وبمجرد تصنيفها إلى مستوى العاصفة المدارية أو الإعصار في شمال المحيط الهندي، يطلق المسمى حسب الترتيب في جدول اجتماعات الإدارات المعنية في الأرصاد الجوية للدولة المطلة على شمال المحيط الهندي.

وقال الجروان إن الاسم المقترح لابد أن يخلو من أي ارتباطات سياسية أو دينية أو قومية أو أسماء أشخاص أو عنصرية.

ونبه إلى أن الحالات المدارية (ضمنها الأعاصير) تنشط في هذا الوقت في بحر العرب للموسم الخريفي (أكتوبر ونوفمبر)، وخلال الموسم الصيفي (مايو ويونيو)، ويطلق عليها البحارة (ضربات) حيث تضرب في البحر.

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