الامارات | صرف المعاش كاملاً لمن أتم 35 عاماً في «الشارقة للضمان»

شكرا لقرائتكم خبر عن صرف المعاش كاملاً لمن أتم 35 عاماً في «الشارقة للضمان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أنه يقوم بصرف المعاش كاملاً للمشتركين وفق حالات تناولها القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، والتي نظمت أوجه صرف واحتساب قيمة المعاش.

ويحدد القانون مفهوم التأمين الاجتماعي والمخاطر المهنية والاجتماعية والمخاطر التي يغطيها النظام، بجانب مراحل تطوير الحماية التأمينية ومظلة التأمين الاجتماعي وخصائص النظام.

ويستحق المؤمن عليه المعاش بنسبة 100% من راتب حساب المعاش من أكمل مدة اشتراك 35 عاماً، وهي ميزة في قانون الضمان الاجتماعي. وأكد مدير عام الصندوق محمد عبيد الشامسي، أن قانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة يراعي مختلف حالات المؤمن عليه ويسعى في تأمين فرص الحياة الكريمة واللائقة بعد انتهاء فترة العمل تحت أي ظرف كان.

وأشار إلى أن هناك عناصر أساسية لتحديد صرف الحقوق التأمينية ومنها مدة الاشتراك، ونظمت بقانون الضمان الاجتماعي بإمارة الشارقة، فيُحسب المعاش بواقع 60% عن مدة الاشتراك المحسوبة في الصندوق لمن أتم مدة اشتراك 15 سنة، ويستحق معاشاً بنسبة 100% من أمضى مدة اشتراك 35 عاماً.

وأكد أن مدة الاشتراك من العناصر المهمة في احتساب الحقوق التأمينية في صرف المعاش، حيث يُصرف المعاش بنسبة 100% في حالة بلوغ المؤمن عليه مدة اشتراك 35 سنة.

وأوضح أن الحالات التي يُصرف فيها المعاش بصرف النظر عن المدة تكون في حالة الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الطبية للخدمة، ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية العليا للتقاعد، فضلاً عن استحقاق المعاش بنسبة 100% حين انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكلي وانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة نتيجة لإصابة العمل.

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