الامارات | مكتوم بن محمد: الإمارات استطاعت تطوير منظومة عمل حكومية أكثر تنافسية

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: الإمارات استطاعت تطوير منظومة عمل حكومية أكثر تنافسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الإمارات استطاعت خلال فترة وجيزة من عمرها، تطوير منظومة عمل حكومية، هي الأكثر تنافسية وتميزاً على المستوى العالمي، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تمكنت الدولة من تحقيق الريادة في العمل الحكومي، ما يعكس فكراً قيادياً يركز على الاستباقية والتطوير المستدام.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه بقيادات مكتب رئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث استعرض سموه استراتيجيات حكومة الإمارات، كما اطلع على أبرز التقارير الدولية الخاصة بحكومة الإمارات، ومراحل التخطيط الاستراتيجي الاتحادي، إلى جانب المنهجية الجديدة لإدارة المشاريع التحولية في الحكومة الاتحادية.

وأشار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، إلى «أننا نتشارك المسؤولية مع فرق العمل في الحكومة الاتحادية خلال المرحلة المقبلة، في ترجمة خطط وتوجهات قيادتنا إلى واقع ملموس، ينعم به مواطنو الدولة وكل المقيمين على أراضيها، من خلال تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة، التي هي أساس عملنا، وسنضاعف التواصل والتكامل بين الفرق والمؤسسات الحكومية، ليكون نهجاً يومياً في عملنا لمواصلة النجاح».

وشدّد سموه على أهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال المرحلة الماضية، وتعزيزها لمواصلة التقدم والارتقاء بأدوات العمل الحكومي لآفاق أوسع وأشمل، وتبني نماذج عمل حكومية جديدة ومبتكرة، وتقديم أفضل الخدمات وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، وبما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات في تحسين مستوى الأداء، لتقديم أفضل الخدمات الحكومية، وتعزيز تنافسية الدولة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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