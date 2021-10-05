الامارات | الإمارات تسجل رقمين قياسيين في القضاء على «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل رقمين قياسيين في القضاء على «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت الإحصاءات الرسمية الخاصة بأحدث مستجدات بيانات «كوفيد-19» في دولة الإمارات، تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وهو أقل عدد إصابات بفيروس كورونا، منذ 420 يوماً، منذ يوم العاشر من أغسطس 2020 حيث سجلت الدولة 179 إصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع نسب الشفاء من «كوفيد-19» إلى 99% من إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الدولة منذ ظهور الفيروس، ووصلت نسبة السكان الحاصلين على لقاح «كورونا» 84.2% من إجمالي عدد السكان، ما أسهم في انخفاض أعداد الحالات النشطة إلى 4959 حالة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، انخفاض معدل الإصابات اليومية خلال الأسبوع الأخير حتى الرابع من أكتوبر الجاري، ليصل إلى 2.5 لكل 100 ألف نسمة، مقابل ارتفاع معدل الشفاء ليصل إلى 3.3 لكل 100 ألف نسمة، ومعدل الوفيات من إجمالي الإصابات صفر% لكل 100 ألف نسمة، فيما انخفض معدل الإصابات الإيجابي من إجمالي الفحوص 0.1%، ما أسهم في استمرار دولة الإمارات، ضمن أفضل دول العالم مرونة في التعامل مع الجائحة، وذلك بفضل الرؤية المستقبلية والخطط الاستباقية، واستغلال الحلول المبتكرة.

وأكدت الجهات الصحية في الدولة، خلال الإحاطات الإعلامية الدورية الخاصة بالمستجدات المتعلقة بجائحة «كوفيد-19»، أن مؤشرات التعافي من «كورونا»، تعكس قوة النظام الصحي الإماراتي وكفاءته على المستوى العالمي، كما تعكس الرؤية الاستباقية للدولة، في مواجهة جائحة «كورونا» عبر تطبيق أحدث الطرق العلاجية الحديثة والمبتكرة، وتوفير لقاح «كوفيد-19» لجميع سكان الدولة مجاناً، وتوسيع نطاق الفحوص الاستباقية، وإنشاء المستشفيات المتخصصة في جميع أنحاء الدولة لاستقبال وعلاج مرضى «كوفيد-19»، بالإضافة إلى توافر الكوادر والمستلزمات الطبيبة، والمخزون الاستراتيجي للدواء، والتي تعد من الركائز الأساسية للتصدي للوباء. ولفتت الجهات الصحية، إلى أن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للحيلولة دون انتشار المرض، بالإضافة إلى توفير أحدث العلاجات في العالم وفي مقدمتها عقار سوتروفيماب، وزيادة عدد الفحوص الاستباقية بهدف الكشف المبكر عن المصابين، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لها وعزلهم، واستخدام الذكاء الاصطناعي في محاصرة الفيروس، ما أسهم بشكل كبير في سرعة التعافي.

• %84.2 نسبة السكان الحاصلين على لقاح «كورونا» في الدولة.

ارتفاع نسبة الشفاء

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حرصها على توفير أحدث علاج لمرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ما أسهم بصورة بارزة في ارتفاع نسبة شفاء المصابين في الأشهر الأخيرة.

وأشارت إلى أن استخدام دواء «سوتروفيماب» أحدث علاج مضاد للفيروس في العالم، أثبت فاعليته في العلاج وحقق نتائج ممتازة خلال وقت قصير، حيث سارعت لعلاج مرضى «كوفيد-19» بدواء (سوتروفيماب)، بمجرد اعتماده للاستخدام الطارئ، وذلك تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي.

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