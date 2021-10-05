الامارات | 47 ألف نسمة ارتفاعاً في سكان دبي نهاية الربع الثالث

شكرا لقرائتكم خبر عن 47 ألف نسمة ارتفاعاً في سكان دبي نهاية الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر مؤشر الساعة السكانية على موقع مركز دبي للإحصاء، أن تعداد سكان إمارة دبي، في نهاية الربع الثالث من عام 2021، بلغ نحو ثلاثة ملايين و450 ألف نسمة، مقارنة بثلاثة ملايين و403 آلاف نسمة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها نحو 47 ألفاً، ونسبة زيادة وصلت إلى نحو 1.4%.

وذكر المركز لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد السكان الذكور بلغ مليونين و385 ألف نسمة، بنسبة 69.1% من إجمالي السكان، فيما بلغ عدد الإناث مليوناً و65 ألفاً، بنسبة 30.9% من إجمالي سكان الإمارة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news