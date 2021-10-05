الامارات | دبي تستضيف المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي فعاليات الدورة السادسة من المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة في الإمارات يوم 10 أكتوبر الجاري ويستمر لثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 48 من أبرز الأطباء والمتحدثين والخبراء في مجال علم الأشعة، والتصوير التشخيصي من داخل الدولة وخارجها سيقدمون أفكارهم حول أهم الموضوعات من خلال 70 جلسة علمية.

ويستقطب المعرض الذي يناقش مختلف الموضوعات المتعلقة بالتطورات العلمية والتكنولوجية في مجال علم الأشعة والتصوير الشعاعي، نحو 2000 زائر ومشارك من مختلف أنحاء العالم.

وقال رئيس الملتقى السنوي لطب الأشعة في الإمارات الدكتور أسامة البستكي، إن الحدث سيعقد بمشاركة نخبة من رواد طب الأشعة في العالم منهم أساتذة من جامعة «هارفارد» وكلية «مايو كلينيك» للطب في الولايات المتحدة وجامعة لوند في السويد، بالإضافة إلى عدد من أبرز المحاضرين من الخبراء والمختصين من السعودية وتركيا ومصر وأساتذة طب الأشعة من جامعة الإمارات ومستشفيات الدولة، لافتاً إلى أن برنامج المعرض والملتقى سيكون حافلاً بالنقاشات التي تسعى من خلالها شعبة الإمارات لطب الأشعة إلى تعزيز وتسهيل التطور المستمر لطب الأشعة محلياً وإقليمياً.

وأضاف أن الحدث سيتضمن عقد مؤتمر مخصص لتقنيي الأشعة تحت إشراف جمعية الإمارات لفنيي الأشعة، وتنظيم مسابقة «كأس الإمارات للأشعة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news