الامارات | 4 مستندات لحصول الأجانب على إقامة «العمل الافتراضي» في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مستندات لحصول الأجانب على إقامة «العمل الافتراضي» في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أربع وثائق ومستندات مطلوبة للحصول على إقامة العمل الافتراضي للموجودين داخل الدولة، وهي إثبات العمل عن بُعد خارج الإمارات، وشهادة راتب لا يقل عن (3500 دولار) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، والتأمين الصحي، ونتيجة اختبار اللياقة الطبية، فضلاً عن إرفاق صورة من جواز السفر، وصورة شخصية ملونة.

أما في حال الموجودين خارج الدولة، فأوضحت الهيئة أن الوثائق والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة العمل الافتراضي، هي شهادة راتب لا يقل عن 3500 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وإثبات العمل عن بُعد خارج الإمارات، وصورة من جواز السفر، وصورة شخصية ملوّنة، وتبلغ رسوم الطلب 300 درهم، ويمكن استقبال المعاملة عبر البريد الإلكتروني.

وذكرت الهيئة أنها توفر تصاريح إقامة العمل الافتراضي، ضمن خدماتها الذكية عبر موقعها الإلكتروني http:/‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏ica.gov.ae، ويمكن للراغبين إنجاز هذه الإقامة من خلال خمس خطوات، تبدأ بالدخول للموقع، واختيار القنوات الذكية، وتسجيل الدخول إلى النظام باستخدام الحساب الشخصي، ثم اختيار الخدمة، وتعبئة بيانات الطلب، وإدخال المرفقات، ومراجعتها، ثم دفع الرسوم.

وأقرّ مجلس الوزراء في مارس الماضي، استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في الإمارات لممارسة عمله عن بُعد، حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة، عبر هذا النوع من الإقامة.

ويمكّن تصريح إقامة العمل الافتراضي الأجنبي من دخول الدولة بكفالته الشخصية، والبقاء فيها لمدة سنة، وممارسة وظيفته الافتراضية، وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.

وأطلقت حكومة دبي برنامج العمل الافتراضي (العمل عن بعد من دبي) للمهنيين الأجانب، إذ يمكّن الأشخاص من خارج الدولة من الانتقال من دولهم في الخارج، للإقامة والعيش في دبي، مع الاستمرار في القيام بمهام عملهم «عن بُعد» مع الشركات التي يعملون لديها، وتقع مقارها خارج دولة الإمارات.

وذكرت حكومة الإمارات عبر بوابتها الإلكترونية أن المستفيدين من برنامج العمل الافتراضي، الأفراد الأجانب من المهنيين من خارج الدولة، ورواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يستوفون معايير الانضمام إلى البرنامج، وفي حال الموافقة على طلب الانضمام، يمكن للمستفيد إحضار عائلته للإقامة، بناء على طلب يقدمه إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي. وذكرت أن مدة البرنامج عام كامل، ويكون قابلاً للتجديد بناء على تقديم طلب جديد.

وأوضحت أنه لتقديم الطلب، فإنه على المتقدم أن يكون حاملاً لجواز سفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل، مع تأمين صحي ساري المفعول يغطي طوال مدة الإقامة في دبي، وفي حال كان مقدم الطلب موظفاً، فعليه أيضاً تقديم ما يثبت وظيفته لدى صاحب عمله الحالي، مع عقد عمل صالح لمدة عام، وشهادة بآخر راتب، بحيث لا يقلّ عن 5000 دولار شهرياً، وكشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الأخيرة، وفي حال كان مقدم الطلب مالكاً للشركة (صاحب عمل) فعليه أيضاً تقديم ما يثبت ملكيته للشركة لمدة عام أو أكثر، ومعدل دخل شهري لا يقلّ عن 5000 دولار، وكشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الأخيرة.

وتبلغ تكلفة هذا البرنامج السنوي 287 دولاراً، بالإضافة إلى تأمين صحي ساري المفعول في الإمارات، ورسوم الطلب لكل شخص.

مزايا

يتيح برنامج دبي للعمل الافتراضي للأشخاص استخدام كل الخدمات المتعلقة بالإقامة والعمل في دبي، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الاتصالات، وفتح الحسابات المصرفية، والتعليم، وغيرها، وذلك بما يمكّنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية في مدينة تستضيف أكثر من 200 جنسية، علماً بأن دبي لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد.

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