الامارات | لطيفة بنت محمد: احتضان "إكسبو 2020" مصدر فخر لأمتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة بنت محمد: احتضان "إكسبو 2020" مصدر فخر لأمتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة راعية جائزة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة المنبثقة عن جمعية النهضة النسائية بدبي أسمى آيات التهاني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات بمناسبة افتتاح إمارات الخير ودانتها المتألقة دبي السلام فعاليات "إكسبو 2020" و الذي تألقت في افتتاح أسطوري وتاريخي وحضاري واستثنائي.

وقالت سموها في تصريح لها إن إماراتنا الحبيبة الغالية أثبتت أنها أرض الحضارات وملتقى الثقافات وحضن السلام العالمي والتعايش السلمي والتسامح و أنها الأقدر على الخروج من الجائحة بحزمة من الفرص وصنع الأمل وترسيخ الاستدامة .. موضحة أن افتتاح إكسبو 2020 كان بمثابة علامة الجودة و مصدر تفاؤل بغد أكثر إشراقا وعزيمة على اكتشاف آفاق جديدة من التعاون وتعزيز العمل المشترك.

وأضاقت سموها: "نحن في أسرة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة نعتز بأن يكون الحدث بكل نجاحاته وتفرده على أرضنا لنقدم الجديد و المبتكر لصالح البشرية خلال 6 أشهر من العطاء مع نثر أغصان السلام على ضفاف إماراتنا الغالية باعتبارها شجرة مثمرة لكل العالم .. وبالتحديات نبني الحضارة".

ونوهت بكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال افتتاح إكسبو 2020 دبي والتي ركزت على أن مسيرة عشر سنوات لتنظيم أكبر حدث دولي يمتد ستة أشهر يشارك فيه عدد تاريخي من الدول يصل إلى 192 دولة هو قمة الفخر لوطننا إمارات الخير.

ورحبت سموها بالأسر والأطفال والشباب والفتيات من كل دول العالم على أرض الإمارات الوفية وفي دانتها المتألقة دبي بكل الحب و التآخي والمودة .. و قالت: "ندعو شباب و أطفال الإمارات و المقيمين والزوار والسواح إلى استثمار إكسبو 2020 دبي و المشاركة في جميع أنشطته وعروضه".