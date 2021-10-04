الامارات | محمد بن زايد يهنئ سلطان الجابر لحصوله على جائزة "إنرجي إنتلجينس"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ سلطان الجابر لحصوله على جائزة "إنرجي إنتلجينس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، لحصوله أمس، أمس، جائزة "شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة لعام 2021" من مؤسسة "إنرجي إنتليجنس" التي تعد أهم جائزة في قطاع الطاقة.

وقال سموه في تغريدة على موقع "تويتر: "نهنئ الدكتور سلطان الجابر وفريق العمل بحصوله على جائزة الشخصية التنفيذية في قطاع الطاقة من مؤسسة "إنرجي إنتلجينس".. المثابرة ومضاعفة الجهود والشراكات الاستراتيجية ممكّنات أساسية لتحقيق النتائج وتعزيز دور الإمارات في قطاع الطاقة".

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