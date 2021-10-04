الامارات | حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل "لجنة قيادة التحوُّل الرقمي لإمارة دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل "لجنة قيادة التحوُّل الرقمي لإمارة دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قراراً بتشكيل "لجنة قيادة التحوُّل الرقمي لإمارة دبي"، دعماً لتحوُّل الإمارة إلى مجتمع رقمي متكامل.

وتهدف اللجنة إلى توحيد الجهود المبذولة في دبي لتنفيذ خطة التحول الرقمي، وتعمل على ضمان تكامل الأدوار بين الجهات.

كما تهدف اللجنة إلى توفير الدعم اللازم لتسهيل عملية التحول الرقمي، ودعم رؤية تحول الإمارة إلى مجتمع رقمي متكامل.

وستكون اللجنة برئاسة مدير عام هيئة دبي الرقمية وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.

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