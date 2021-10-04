الامارات | «ناكرة الخير» تكلف شاباً 20 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «ناكرة الخير» تكلف شاباً 20 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت محكمة العين الابتدائية، شاب بأن يؤدي إلى 20 ألف درهم لامرأة تعويضاً عن سبه لها ووصفها بأنها ناكرة للخير، وتهديدها بطلب الشرطة لها وتسفيرها.

وفي التفاصيل طالبت امرأة بإلزام رجل بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم مع إلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى سبها بما يخدش اعتبارها واتهمها بمعرفة رجال، وإرسال صورها له لإغرائه، وتم إدانته بموجب حكم جزائي بتغريمه 4000 درهم عما اسند إليه.

ولفتت إلى أن المدعى عليه، عاد مرة أخرى واعتدى عليها لفظياً بالطعن في شرفها وسبها علنياً وخدش حياءها وتحقيرها أمام العامة، ووصفها بأنها ناكرة للخير، وهددها بطلب الشرطة وتسفيرها خارج الدولة.

فيما دفع المدعى عليه، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وتمسك بكيدية الاتهام ومحاولة المدعية الصاق التهم له لمساومته بالمبلغ المستحق له في ذمتها وقدره 39 ألف درهم والصادر به حكم مدني لصالحه.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليه في القضية الجزائية عن تهمة سب المدعية بما يخدش شرفه واعتبارها، وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.

وأشارت إلى أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه عن سب المدعية بما يخدش شرفها واعتبارها، ولحق المدعية ضرراً معنوي يتمثل في إيذاء وجرح مشاعرها، والمساس بها وبسمعتها، لافته إلى توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ما يكون معه المدعى عليه ملزماً قانونا بتعويض المدعية عن تلك الأضرار، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ 20 ألف درهم مع إلزامه بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

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