الامارات | مكتوم بن محمد: الامارات تصدرت العالم والقادم يتطلب جهداً أكبر

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: الامارات تصدرت العالم والقادم يتطلب جهداً أكبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الامارات تصدرت العالم بفضل رؤية قيادتها وعمل فرقها، والقادم يتطلب جهداً أكبراً للحفاظ على ريادتنا العالمية وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم، مع قيادات مكتب رئاسة مجلس الوزراء والأمانه العامة لمجلس الوزراء على الاستراتيجيات والمنهجية الجديدة لحكومة الإمارات.

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