الامارات | استئناف التعليم الحضوري في العين مع ضعف الحالة المدارية «شاهين»

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف التعليم الحضوري في العين مع ضعف الحالة المدارية «شاهين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المكتب الإعلامي استئناف التعليم الحضوري للطلبة بجميع المؤسسات التعليمية في مدينة العين وذلك مع ضعف الحالة المدارية "شاهين".

وقال المكتب الإعلامي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مع ضعف الحالة المدارية "شاهين" في مدينة العين، يستأنف التعليم الحضوري في جميع المؤسسات التعليمية كما تستأنف أعمال الإنشاءات كالمعتاد. كما سيتم إعادة فتح مدخل جبل حفيت وخيم فحص وتطعيم كوفيد19.

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