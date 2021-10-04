الامارات | إعصار "شاهين" يضعف ويصبح منخفضا جويا.. "الأرصاد" توضح

شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "شاهين" يضعف ويصبح منخفضا جويا.. "الأرصاد" توضح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن العاصفة المدارية "شاهين" ضعفت وتحولت إلى منخفض جوي يتحرك جنوبا يصاحبه سحب متوسطة على المناطق الشرقية ومنطقة العين مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على تلك المناطق، ونشاط الرياح على بعض المناطق الشرقية.

وأضاف المركز - في بيان له - أن البحر شديد الإضطراب وارتفاع الموج يتراوح من 8 - 9 أقدام في عمق بحر عمان، ويصل إلى 5 أقدام على الساحل الشرقي من الدولة ويكون مضطربا في بحر الخليج العربي وارتفاع الموج من 5 - 7 أقدام.. متوقعا ضعف المنخفض الجوي وتحركه إلى جنوب الدولة في الربع الخالي.

وعن تأثير المنخفض الجوي على الدولة .. أشار المركز إلى استمرار السحب المتوسطة على منطقة العين وجنوب الدولة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تخف تدريجياُ في المساء وتكون الرياح نشطة السرعة أحيانا تصل إلى 45 كيلومترا في الساعة خلال فترة النهار، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح أن البحر يكون مضطربا في عمق بحر عمان ومتوسطا على الساحل ويخف ليلاً ويصبح متوسطا إلى خفيف بوجه عام وفي الخليج العربي يكون مضطربا نهاراً يصبح متوسطا إلى خفيف مساء.

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