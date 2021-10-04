الامارات | جائزة مهرجان أبوظبي للفنان العالمي كريستو

شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة مهرجان أبوظبي للفنان العالمي كريستو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون منح جائزة مهرجان أبوظبي 2021، التي تم تطويرها وتصميمها من قبل دار شوبارد، للفنان الراحل كريستو جافاشيف، ممثلاً بابن شقيقه فلاديمير جافاشيف، في حفل توزيع جوائز في باريس، تخليداً لذكرى الفنان العالمي الذي اشتهر بأعماله الأيقونية الصديقة للبيئة، إلى جانب إسهامه في إثراء نهضة الثقافة والفنون من خلال مجسماته التي يقع معظمها في إطار الفن العام.

وسلَّم الجائزة مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي هدى إبراهيم الخميس، بحضور المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة اليونسكو سالم القاسمي، لفلاديمير جافاشيف، وهو ابن أخ الفنان كريستو ومدير المشروع الفني قوس النصر- المغطّى في باريس.

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