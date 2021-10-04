الامارات | سيف بن زايد يتقدّم مشيعي جثمانَي شهيدَي الواجب الهولي والراشدي

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يتقدّم مشيعي جثمانَي شهيدَي الواجب الهولي والراشدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جموع المشيعين لجثمان شهيد الواجب الوطني، المقدم مدرب طيار، خميس سعيد الهولي، الذي انتقل إلى جوار ربه، أول من أمس، مع ثلاثة من زملائه، إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء تأدية مهمتهم الإنسانية. وأدى سموه صلاة الجنازة في مسجد الشهداء بالقصيص في دبي، حيث شيّع المصلون جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.

وأعرب سموه عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الشهيد الهولي، ودعا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار.

كما تقدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، جموع المشيعين لجثمان شهيد الواجب الوطني، الملازم طيار ناصر محمد الراشدي، الذي انتقل إلى جوار ربه، أول من أمس، وقد أدى سموه صلاة الجنازة في مسجد الشهيد عمر المقبالي بمنطقة أم غافة في العين، حيث شيّع المصلون جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير، وأعرب سموه عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الشهيد الراشدي، ودعا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار.

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