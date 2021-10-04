الامارات | 1557 طلباً للمنافسة في «البردة» من 56 دولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1557 طلباً للمنافسة في «البردة» من 56 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الثقافة والشباب استقبال 1557 طلباً للمشاركة في «جائزة البردة» من 56 دولة من أنحاء العالم، ودعت الشباب المتقدمين إلى المشاركة في الجائزة إلى تحميل نسخة إلكترونية من أعمالهم الفنية على موقع الجائزة الإلكتروني www.burda.ae قبل تاريخ 15 أكتوبر المقبل لجميع فئات الجائزة، وهي الشعر النبطي، والفصيح، والتصميم التيبوغرافي، والخط والزخرفة.

وأفادت بأنه يتعين على المشاركين في الجائزة إرسال نسخة من مشاركاتهم في فئتي الخط والزخرفة إلى مقر الوزارة، قبل تاريخ 25 أكتوبر المقبل.

وكشفت الوزارة أنها تعتزم تأكيد استلامها الأعمال الفنية عبر البريد الإلكتروني، حيث سيتم بعد ذلك تقييم هذه الأعمال من قبل لجان تحكيم متخصصة، ثم إعلان المشاركات الفائزة وتكريم مبدعيها، في ديسمبر المقبل ضمن فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.

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