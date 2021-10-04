الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - معاملة

أثنى مقيم عربي على الخدمات السريعة التي يقدمها مكتب التصديقات وزارة الخارجية في بإمارة الشارقة، حيث قام بتصديق شهادة ميلاد ابنه الجديدة في أقل من دقيقة، منذ وصوله إلى مبنى الوزارة وحتى إنجاز المعاملة.

تفتيش

طالب قرّاء بلديات الدولة، بتنفيذ زيارات مفاجئة للتفتيش على حمامات المطاعم المنتشرة في العديد من المراكز التجارية، نظراً إلى تردي أوضاع النظافة فيها، إلى جانب وجود الصراصير بكميات كبيرة في بعضها.

مزاعم

اشتكى مستأجر ترويج بعض مديري المباني السكنية ميزات ليست موجودة في الواقع، مشيراً إلى أنه ذهب لمعاينة عقار زعم مديره أنه يحتوي على مسبح وصالة رياضية، لكنه فؤجئ بأن المسبح صغير جداً والصالة الرياضية لا تصلح للاستخدام.

مشاركة

اشتكى مستأجر في عجمان انتشار سكن «المشاركة» بشكل كبير في المبنى الذي يسكن به، على الرغم من أنه مخصص للعائلات، وتساءل المستأجر عن آلية تسجيل شكوى ضد مُلاك البناية في مثل هذه الحال.

غرامات

فوجئ متعامل مع مصرف إسلامي بوجود قائمة كبيرة من الغرامات على بطاقته الائتمانية، عندما تأخر عن دفع القسط الشهري، ما اعتبره مبالغة تستدعي تدخل الجهات المختصة للحد منها.

حافلات

قال ولي أمر طلبة بمدرسة خاصة في إمارة الشارقة، إن الحافلات المتجهة إلى عجمان تشهد كثافة في أعداد الطلبة، لا تتماشى مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، وتتعارض مع تعليمات السلامة العامة أيضاً.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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