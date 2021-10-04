الامارات | أسعار جديدة لدخول القرية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار جديدة لدخول القرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في الإمارات والمنطقة، عن اعتماد استراتيجية تسعير متغيّرة جديدة لتذاكر الدخول الخاصة بها، بهدف تشجيع الضيوف على شراء التذاكر باستخدام تطبيق الهواتف المحمولة وموقعها الإلكتروني. وبينما ستحافظ تذاكر دخول القرية العالمية على سعر 15 درهماً عند شرائها عبر الإنترنت، سيتم بيعها بسعر 20 درهماً عند شبابيك التذاكر الموجودة عند البوابات.

يُذكر أن القرية العالمية ستبدأ بالترحيب بضيوفها في 26 أكتوبر 2021، ابتداءً من الرابعة عصراً.

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