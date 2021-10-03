الامارات | محمد بن راشد: الحضور الخليجي المميز في «إكسبو دبي» يُطلع العالم على طموحاتنا للمستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الحضور الخليجي المميز في «إكسبو دبي» يُطلع العالم على طموحاتنا للمستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن خالص ترحيبه بالمشاركات الخليجية المتميزة في «إكسبو 2020 دبي»، مؤكداً أن الحضور الخليجي البارز في الحدث العالمي الكبير، ومع أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، يمثل نافذة مهمة، يطّلع منها العالم على ثقافتنا الخليجية الأصيلة، وتراثنا العريق، وحضاراتنا الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، فضلاً عن تعريف العالم بطموحاتنا وما يواكبها من مشروعات ومبادرات وبرامج وإبداعات، تؤكد بها دول الخليج العربية حرصها على تحقيق مواقع ريادية متقدمة في مختلف المجالات.

وقال سموه: «انعقاد إكسبو للمرة الأولى في منطقة الخليج، وبمشاركة 192 دولة، فرصة كبيرة لبناء مزيد من جسور التفاعل مع العالم.. لدينا حضارة كبيرة وموروث ثقافي غني، ننطلق منه بقوة وطموح لا نهائي إلى المستقبل.. وما نراه من مشاريع وإنجازات خليجية رائدة يبشر بمستقبل واعد وغد مشرق، أساسه الإنسان، وغايته تحقيق رقيّه وسعادته».

وأكد سموه عبر تغريدة على «تويتر»: «أثناء جولتي اليوم في إكسبو.. ضمن الجناح القطري والجناح البحريني والجناح الكويتي.. إخوة يجمعهم النسب والقرابة والمصير والواحد.. وتجمعهم الإمارات على المحبة والسلام».

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى مقر «إكسبو 2020 دبي»، في ثالث أيام انعقاده، وشملت الزيارة تفقد أجنحة عدد من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة، وهي: مملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية روسيا الاتحادية.

وخلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ومرافقيه إلى الجناح الذي تشارك به مملكة البحرين الشقيقة، اطلع سموه على محتوى الجناح الذي يقع في منطقة «الفرص»، ويستعرض مفهوم الكثافة، إذ يُعرف عن المملكة أنها صاحبة أحد أعلى معدلات الكثافة السكانية في العالم، ودورها كعامل محفز لخلق فرص واعدة، خلال تصميم هندسي مبتكر، يعكس روح المستقبل الذي يسعى «إكسبو» لرسم ملامحه، مع اجتماع الطاقات المبدعة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم تحت سقف واحد في دبي.

واستمع سموه إلى شرح حول أهم مكونات الجناح، الذي تهدف من خلاله البحرين إلى التعريف بجوانب مهمة من تراثها، من خلال استعراض مهن تقليدية، مثل صناعات النسيج، فضلاً عن تركيز الجناح خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021 على علاقة المملكة بالبحر، مع إبراز «مسار اللؤلؤ» المُسجل على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي، وكذلك استعراض تاريخ البحرين مع صيد اللؤلؤ، الذي يشكل أحد الملامح المهمة لتراث المملكة ومنطقة الخليج العربي بصورة عامة، في حين يشارك عبر الجناح أيضاً معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة، الذي استقدم جانباً من مختبراته الخاصة باللؤلؤ إلى جناح المملكة في «إكسبو» للتعريف بجهود البحرين في الحفاظ على هذا المكون المهم من تراثها العريق، بينما تشكل المساحة الرئيسة في الجناح منطقة مفتوحة للتجارب والابتكارات.

وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على زيارة جناح دولة قطر الشقيقة في «إكسبو 2020 دبي»، حيث اطلع سموه على تفاصيل المشاركة القطرية من خلال جناحها الذي يحمل شعار «المستقبل الآن»، المقام في منطقة «الفرص»، والذي تلقي من خلاله الضوء على الإنجازات المتحققة في ضوء «الرؤية الوطنية 2030» لدولة قطر، وما تتضمنه من مشاريع، فضلاً عن إبراز استضافتها لكأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

واستمع صاحب السمو إلى معلومات حول أبرز الأهداف التي تسعى دولة قطر إلى تحقيقها من خلال مشاركتها في «إكسبو دبي»، ومن أهمها إلقاء الضوء على تنوع الاقتصاد القطري، والتعريف بمناخها الاستثماري، مع إبراز المكنون الثقافي، وارتباطه بالحاضر والمستقبل، فضلاً عن تناول موضوعات، حيوية مثل الاستثمار في رأس المال البشري، والبيئة، والتطور العمراني، والموارد الطبيعية، والتحولات الصناعية، والاقتصاد الأخضر، والتعليم، وغيرها.

وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومرافقوه، كذلك جناح دولة الكويت الشقيقة، حيث شاهد سموه المحتوى المتميز الذي يضمه الجناح المقام تحت شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة»، الذي هدفت منه الكويت إلى التأكيد على مجموعة من الرسائل المهمة، في مقدمتها ترسيخ مفاهيم الحفاظ البيئي والاستدامة، تماشياً مع رؤية «كويت جديدة 2035»، حيث جاء مبنى الجناح مترجماً لهذه الرؤية، وذلك التوجه، مع تشييده باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير.

وشاهد صاحب السمو خلال الزيارة الشاشة البانورامية الضخمة التي تتصدر الجناح، ويتم من خلالها استعراض محطات مهمة في تاريخ دولة الكويت الشقيقة، واستمع إلى شرح حول المشاركة الكويتية المتميزة، التي تعد من أكبر المشاركات الخارجية لدولة الكويت الشقيقة من حيث الحجم ومستوى الفعاليات، ومن خلال الجناح المشيّد في منطقة «الاستدامة» في «إكسبو 2020 دبي»، وتم استلهام تصميمه من البيئة الكويتية وعناصرها الأساسية المميزة، في حين يعبّر محتوى الجناح عن رحلة الكويت من ماضيها العريق إلى مستقبلها الواعد، فضلاً عن استعراض جوانب مهمة من الحياة الثقافية والإبداعية الكويتية.

كما شملت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في معرض «إكسبو 2020 دبي»، جناح جمهورية روسيا الاتحادية، الذي اختارت له شعار «العقل الإبداعي.. تحديد المستقبل»، حيث اطلع سموه على ما يتضمنه الجناح من محتوى يجمع بين الطابع الترويجي للفرص الاقتصادية والاستثمارية والتعريف بالتراث والثقافة الروسية، إضافة إلى إلقاء الضوء على الإنجازات الروسية المتميزة في مجالات الصناعة، والعلوم، والتكنولوجيا.

وتضمّن الشرح المُقدم لصاحب السمو، خلال زيارته للجناح، ملامح الأنشطة المتنوعة التي سيتم تنظيمها من خلاله طوال فترة المشاركة، والتي تضم أكثر من 50 حدثاً متنوعاً حول موضوعات متنوعة، تشمل الطاقة، والتمويل، والاستثمار، والعمران، والفضاء، والنقل، والمناخ، والتعليم، والطب والرعاية الصحية، علاوة على استضافة الجناح في الفترة من الثالث إلى الخامس من ديسمبر 2021 «منتدى روسيا»، وهو مؤتمر دولي مخصص للاستثمارات وآفاق التعاون التجاري الدولي مع روسيا.

وفي ختام الزيارة، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لكل ما شاهده من فكر مبدع، وأفكار متطورة، في اتجاه توثيق الصلة بين ماضي الشعوب وحاضرها، من أجل رسم ملامح المستقبل الواعد الذي يمكّنها من ارتقاء أعلى مراتب التقدم والازدهار.

نائب رئيس الدولة:

• «انعقاد إكسبو للمرة الأولى في منطقة الخليج، وبمشاركة 192 دولة، فرصة كبيرة لبناء مزيد من جسور التفاعل مع العالم».

• «ما نراه من مشاريع وإنجازات خليجية رائدة يبشر بمستقبل واعد، وغد مشرق، أساسه الإنسان، وغايته تحقيق رقيّه وسعادته».

محمد بن راشد يبحث مع رئيس رواندا سبل تعزيز التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالرئيس الرواندي والوفد المرافق، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر معرض «إكسبو 2020 دبي»، وحضره سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات الثنائية في ضوء الروابط التاريخية القوية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، في إطار توافق وجهات النظر حول القضايا الأساسية التي تخص المنطقة، وتوحد الرؤى حول ضرورة تضافر الجهود العالمية في مواجهة التحديات المشتركة العابرة للحدود، وزيادة الاستفادة من الموارد المتاحة، وتعزيز مستقبل التنمية المستدامة.

وتطرق اللقاء إلى بحث فرص توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد التبادل التجاري، وفتح مجالات أرحب أمام القطاع الخاص في البلدين، للتعرف إلى الفرص الاستثمارية القائمة والمستقبلية لدى الدولتين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حرص الإمارات على دفع مجالات التعاون مع رواندا إلى آفاق جديدة، بما يعود بالنفع والفائدة على الشعبين الصديقين، ويعزز توجهات التنمية المستدامة، واكتشاف مزيد من فرص التكامل الاقتصادي والثقافي بين الجانبين، ويمهد لتوسيع نطاق التعاون البنّاء مع قارة إفريقيا بصورة عامة.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتجربة التنموية الرائدة لجمهورية رواندا، التي تمكنت خلالها من تحقيق تقدم نوعي في مؤشرات التنافسية العالمية.

من جانبه، أعرب بول كاغامي عن خالص تقديره للنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات، والدور المؤثر الذي تضطلع به الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، انطلاقاً من رسالتها الداعية إلى نشر مقومات السلام والوئام بين الشعوب، والتزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى خدمة الإنسان، لاسيما في أوقات المحن والملمات، مؤكداً بالغ امتنانه لوقوف دولة الإمارات إلى جانب بلاده في مواجهة أزمة جائحة «كوفيد-19»، وكامل تقديره للمساعدات الطبية العاجلة التي قدمتها الإمارات إلى رواندا، لمعاونتها على مواجهة الجائحة والحد من انتشارها.

نائب رئيس الدولة يلتقي رئيس أوغندا

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرئيس يوري كاغوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا الصديقة، على هامش مشاركة بلاده في معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ترحيبه بالرئيس الأوغندي والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء الذي جرى في الجناح الأوغندي بمقر «إكسبو» آفاق تطوير العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، لاسيما مع استعداد العالم لمرحلة جديدة، يستأنف خلالها مشروعاته وخططه التنموية الطموحة للمستقبل.

من جانبه، أكد الرئيس يوري كاغوتا موسيفيني تقدير أوغندا لدولة الإمارات قيادة وشعباً، مؤكداً عمق الروابط بين البلدين، التي أعرب عن أمله في تعزيزها من خلال توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات، لاسيما السياحي منها والتجاري والاستثماري.

وقد اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصحبة الرئيس يوري كاغوتا موسيفيني، على محتوى جناح دولة أوغندا، المُقام في منطقة «الفرص» في «إكسبو 2020 دبي»، وسط مشاركة عالمية ضخمة تضم 192 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث تعرف سموه إلى ما يقدمه الجناح من محتوى يبرز ملامح رئيسة من ثقافة أوغندا وطبيعتها، وقطاع الزراعة المزدهر فيها.

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