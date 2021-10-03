الامارات | محمد بن زايد: طموحاتنا كبيرة ونمضي لتحقيقها على أرض الواقع بتفاؤل وعزيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: طموحاتنا كبيرة ونمضي لتحقيقها على أرض الواقع بتفاؤل وعزيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال زيارته جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، أن دولة الإمارات تستهدف، من خلال استضافتها «إكسبو»، وجناح دولة الإمارات المشارك، تقديم تجربة غنية وفريدة تكون مصدر إلهام للآخرين، تنطلق من ثقافة مجتمعها الأصيل وقيمه الإنسانية الراسخة.

وأضاف سموه أن طموحاتنا كبيرة، ونمضي لتحقيقها على أرض الواقع بتفاؤل وعزيمة وثقة، لجعل بلدنا والعالم المكان الأفضل للحياة، والإسهام في تحقيق مستقبل مشرق للبشرية.

وأشار سموه، إلى أن جناح دولة الإمارات يعد منصة نوعية متميزة لتعريف العالم بما حققته الدولة ونهضتها خلال العقود الماضية وما تطمح إلى تحقيقه خلال الـ50 عاماً المقبلة، بجانب إبراز صورة الإنسان الإماراتي المتسلح بالعلم والوعي وحب الوطن وإرادة التفوق والريادة.

وحثّ سموه القائمين على الحدث والفرق الوطنية على مواصلة العمل، لضمان استمتاع الزوار بفعاليات «إكسبو»، وزيارات مختلف أجنحته بسهولة ويسر على امتداد فترة إقامة المعرض.

وقام سموه بجولة داخل الجناح الذي يروي قصة نشأة دولة الإمارات، وحلم الرواد المبدعين الذين سطّروا تاريخاً ملهماً، يقوم على منظومة من القيم الإنسانية الأصيلة وطموحات لا حدود لها.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع القائمين على الجناح الذي صُمم على شكل صقر يستعد للانطلاق، ويروي قصة الإمارات، ورؤية قيادتها لبناء مجتمع متقدم لديه خطط طموحة للمستقبل.

وتفقد سموه أقسام جناح الإمارات، الذي يتكون من أربعة طوابق، بإجمالي مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، ويضم مساحة مخصصة للضيافة في الطابق العلوي ومعارض الثقافة والإنجازات الإماراتية. وقدمت وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، شرحاً حول أقسام الجناح ومحتوياته المختلفة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن فخره واعتزازه بدور أبناء الوطن، إلى جانب العاملين الذين يُشرفون على جناح الدولة، وتقديره لجهودهم وتفانيهم في العمل، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في إبراز الوجه الحضاري للإمارات أمام العالم.

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي.

ولي عهد أبوظبي:

• «الإمارات تستهدف، من خلال استضافتها (إكسبو) وجناح الإمارات المشارك، تقديم تجربة غنية وفريدة تكون مصدر إلهام للآخرين».

• «جناح الإمارات منصة متميزة لتعريف العالم بما حققته خلال العقود الماضية، وما تطمح إلى تحقيقه خلال الـ50 عاماً المقبلة».

محمد بن زايد يزور جناح صربيا ويلتقي رئيسها

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، جناح جمهورية صربيا الصديقة، المشاركة في «إكسبو 2020 دبي». وكان في استقبال سموه، لدى وصوله الجناح، رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، الذي افتتح جناح بلاده، أول من أمس، وأعرب سموه عن سعادته بلقاء الرئيس الصربي، متمنياً لصربيا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار، وللعلاقات الإماراتية - الصربية مزيداً من النماء والتطور.

وتعرف سموه، يرافقه الرئيس الصربي، خلال جولته في الجناح إلى ما يجسده من ثقافة البلد وتاريخه ونهضته، وما يطمح إلى تحقيقه لشعبه في المستقبل، وأشاد سموه بمستوى تنظيم الجناح، وما يتضمنه من محتوى في مجالات الابتكار والإبداع وتقنية المعلومات والاتصالات والشركات الناشئة، وتجسيده أهمية التكنولوجيا في تطور الحضارة، إضافة إلى التعريف برؤية البلد الطموحة إلى المستقبل، وأعرب عن تمنياته للقائمين على الجناح التوفيق في مشاركتهم، ونقل صورة بلدهم وإنجازاته إلى العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news