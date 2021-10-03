الامارات | «الوطني للأرصاد» يستعرض تطورات الحالة المدارية «شاهين»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني للأرصاد» يستعرض تطورات الحالة المدارية «شاهين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد أن الإعصار المداري «شاهين» يتمركز على بعد 60 كيلو مترا من السواحل العمانية في بحر عمان عند خط عرض 24.0 شمالاً وخط طول 57.9 شرقاً، تصاحبه تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية تبلغ سرعتها حول المركز من 100 إلى 125 كم / الساعة، ويبعد مركز الإعصار 205 كم من سواحل الفجيرة وسرعة حركة الإعصار 10 كم/ س باتجاه غرب - جنوب غرب.

وقال المركز «إنه من المتوقع استمرار حركة الإعصار المداري شاهين نحو سواحل سلطنة عمان خلال الساعات القادمة واستمرار تحركه باتجاه الجنوب الغربي، كما من المتوقع أن يضعف لعاصفة مدارية بعد دخوله اليابسة الساعة الرابعة صباحاً، وبعد ذلك يضعف إلى منخفض مداري الساعة العاشرة من صباح الغد».

وتوقع المركز استمرار تدفق السحب على المناطق الشرقية من الدولة بشكل تدريجي يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة مختلفة الشدة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية تشمل بعض مناطق العين والمناطق الجنوبية الشرقية والوسطى.. وتكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة خاصة مع السحب الركامية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب، مما قد يؤدي إلى غمر مياه البحر في المناطق المنخفضة على الساحل الشرقي كما يضطرب بحر الخليج العربي أحياناً شمالاً.

ونوه المركز الوطني للأرصاد إلى أنه يتابع الحالة المدارية على مدار الساعة ويهيب بالجمهور ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه ويرجو اتباع التعليمات والتحذيرات من الجهات المختصة، على أن تتم الموافاة بالمستجدات تباعا.

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