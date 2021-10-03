الامارات | الداخلية والازمات والكوارث تدعوان الجمهور لعدم الخروج بالأحوال الجوية المتقلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية والازمات والكوارث تدعوان الجمهور لعدم الخروج بالأحوال الجوية المتقلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهابت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الداخلية بالجمهور، التعاون والالتزام بالتحذيرات الصادرة من الجهات المعنية في الدولة وعدم المجازفة أو الخروج أثناء الأحوال الجوية المتقلبة إلا للضرورة حفاظاً على سلامتهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news