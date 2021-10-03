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الامارات | الداخلية والازمات والكوارث تدعوان الجمهور لعدم الخروج بالأحوال الجوية المتقلبة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهابت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الداخلية بالجمهور، التعاون والالتزام بالتحذيرات الصادرة من الجهات المعنية في الدولة وعدم المجازفة أو الخروج أثناء الأحوال الجوية المتقلبة إلا للضرورة حفاظاً على سلامتهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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