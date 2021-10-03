الامارات | تطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية في مدينة العين نظرا للظروف الجوية

شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية في مدينة العين نظرا للظروف الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم تطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية في مدينة العين، تشمل تفعيل العمل عن بعد في الجهات والشركات الحكومية يوم الإثنين 4 أكتوبر، نظراً لتقلب الظروف الجوية، كما تم إغلاق مدخل جبل حفيت، وإغلاق خيم فحص وتطعيم كوفيد.19

وحثت الجهات المختصة شركات ومنشآت القطاع الخاص على تفعيل العمل عن بعد حسب متطلبات الأعمال يوم الإثنين 4 أكتوبر، وتقليل حركة الموظفين الخارجية قدر المستطاع.

وأهابت الجهات المختصة بجميع سكان مدينة العين تجنب الخروج من المنزل إلا للحالات الطارئة. وتقوم الجهات المعنية بالعمل على مدار الساعة بشكل استباقي لتقييم أوضاع الوحدات السكنية في المناطق المتوقع تأثرها، ونقل العائلات إلى مواقع آمنة حسب الحاجة إلى حين انتهاء الحالة المدارية.

كما أهابت الجمهور الاستمرار في أخذ الحيطة والحذر ومتابعة المستجدات من المصادر الرسمية. للحالات الطارئة يرجى الاتصال بالرقم 999.

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