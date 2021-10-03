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الامارات | تفعيل التعليم عن بعد في مدينة العين يومي الاثنين والثلاثاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل التعليم عن بعد في مدينة العين يومي الاثنين والثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم، عن تفعيل التعليم عن بعد في مدينة العين يومي الاثنين والثلاثاء.

وقال في حسابه الرسمي على "تويتر": "نظراً لتقلب الظروف الجوية في مدينة العين، سيتم تفعيل التعليم عن بعد في جميع المؤسسات التعليمية في المدينة يومي الإثنين 4 أكتوبر والثلاثاء 5 أكتوبر 2021".

وأضاف إنه سيتم تأمين مواقع أعمال البناء والإنشاءات بشكل فوري، وتوقف أعمال الإنشاءات اعتباراً من الساعة 4 عصراً الأحد 3 أكتوبر، لغاية يوم الثلاثاء 5أكتوبر.

وأهاب بالجمهور أخذ الحيطة والحذر والاستمرار في متابعة المستجدات من المصادر الرسمية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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