الامارات | "الدفاع المدني" تتأهب للتعامل مع اعصار "شاهين"‎

شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع المدني" تتأهب للتعامل مع اعصار "شاهين"‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في القيادة العامة للدفاع المدني استعدادها للتعامل مع الحالة المدارية "شاهين" وتفقد قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي اليوم عدداً من المراكز التابعة لها في زيارة ميدانية استعداداً للتعامل مع الاعصار المداري "شاهين"، وللوقوف على مدى جاهزيتها، وقياس زمن سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.

شملت الزيارة مركز دبا الحصن، ومركز دبا، ومركز ضدنا، ومركز خورفكان، ومركز الإدارة، ومركز المدينة بالفجيرة، ومركز كلباء.

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