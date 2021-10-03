الامارات | «الموارد البشرية والتوطين» تدعو المنشآت إلى «حماية العمال من شاهين»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية والتوطين» تدعو المنشآت إلى «حماية العمال من شاهين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المنشات والشركات في مناطق الدولة التي قد تتعرض للحالة المدارية "شاهين" الى اتخاذ كافة التدابير الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار العمل والاصابات التي قد تنجم عن الحالة المدارية وايقاف العمل ان استدعت الحاجة لذلك.

وتأتي دعوة الوزارة بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وذلك انطلاقا من حرص دولة الامارات على توفير ضمانات الصحة والسلامة المهنية لكافة العاملين في سوق العمل.

واشارت الوزارة الى ضرورة ضمان سلامة الحافلات التي تستخدم لنقل العمال ومراعاة التدابير الوقائية بما يكفل سلامتهم اثناء انتقالهم من والى مواقع العمل.

واكدت الوزارة ثقتها بوعي اصحاب العمل وبحرصهم على صحة وسلامة العاملين لدى منشاتهم خصوصا في الاوقات التي تشهد تغيرات جوية.

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