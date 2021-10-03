الامارات | الموافقة المسبقة غير مطلوبة لدخول المقيمين إلى الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة المسبقة غير مطلوبة لدخول المقيمين إلى الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت حكومة الإمارات الذكية أن حامل تأشيرة إقامة صادرة من الإمارات القادم إلى الدولة عبر مطارات دبي، لا يحتاج إلى موافقة مسبقة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أو من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للدخول إلى الدولة، ولكن هذا الإجراء مستثنى منه حاملو تأشيرة الإقامة والقادمون من بنغلاديش، والهند، وإندونيسيا، ونيجيريا، وباكستان، وسريلانكا، وإفريقيا الجنوبية، وأوغندا، وفيتنام، وزامبيا، إذ يحتاجون للحصول على موافقة مسبقة قبل الاستعداد للسفر.

وذكرت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» حول متطلبات القادمين من هذه الدول، أنه على المسافرين من هذه الدول تقديم شهادة اختبار سلبية لفحص «كوفيد-19» صادرة في غضون 48 ساعة من وقت جمع العينات من إحدى المختبرات المدرجة في وثيقة المختبرات الموصى بها من دبي، وتقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد السريع (Rapid PCR test) في المطار قبل المغادرة، وقبل ست ساعات من الإقلاع، أما المسافرون القادمون من الدول الأخرى فعليهم تقديم شهادة اختبار سلبية لفحص «كوفيد-19» صادرة في غضون 72 ساعة قبل المغادرة.

وبينت أن الفئات المعفاة من فحص «PCR»، هم مواطنو الدولة عند السفر من الخارج إلى دبي، لكن يتم إجراء مسحة أنف لهم عند الوصول إلى دبي، بغض النظر عما إذا كانوا يحملون شهادة فحص سلبية صالحة من بلد المغادرة، وكذا المسافرون المرافقون لأقرباء مواطنين إماراتيين من الدرجة الأولى، والعمالة المنزلية المرافقة لكفيل إماراتي أثناء السفر، كما يعفى أيضاً الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، والمسافرون الذين يعانون إعاقة متوسطة أو شديدة. في سياق متصل، أكدت حكومة الإمارات الذكية أنه لا يتطلب من المسافرين من الإمارات إلى الخارج، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، الحصول على موافقة للسفر، إنما يتعين عليهم التأكد من استيفاء كل المتطلبات والإرشادات للدولة المنشودة قبل السفر، وقد تشمل إجراء فحص «PCR» قبل المغادرة، والتقيد بمتطلبات الحجر الصحي في الوجهة المنشودة، وجميع التدابير الوقائية والاحترازية المطبقة فيها، بالإضافة إلى ذلك على المواطنين التسجيل في خدمة «تواجدي» قبل السفر، والامتثال للتدابير الوقائية والتوجيهات الخاصة بفيروس «كوفيد-19» في مطارات الدولة، ومطارات الوجهة المغادر إليها. وذكرت أنه على مسافري الترانزيت أيضاً اتباع أية متطلبات تفرضها وجهتهم النهائية، إذ عليهم تقديم شهادة سلبية لاختبار الفحص المخبري لفيروس «كوفيد-19»، يتم إجراؤه خلال مدة لا تزيد على 72 ساعة قبل المغادرة، إن كانوا قادمين من هذه الدول: بنغلاديش، الهند، نيجيريا، باكستان، سريلانكا، جنوب إفريقيا، أوغندا، فيتنام، زامبيا، إندونيسيا، فيما لا يحتاج المسافرون من جميع البلدان الأخرى إلى إجراء اختبار «PCR» لرحلات العبور في دبي ما لم يكن ذلك مطلوباً من وجهتهم النهائية.

وخصصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على موقعها صفحة إرشادات السفر خلال جائحة «كوفيد-19»، لمساعدة المسافر الإماراتي في معرفة المتطلبات قبل السفر وتوضيح الإجراءات الخاصة بدخول كل دولة. وفي حال إصابة المواطن بفيروس «كوفيد-19» خلال تواجده في الخارج، عليه التواصل مباشرة مع أقرب بعثة لدولة الإمارات (السفارات والقنصليات الإماراتية في الخارج)، أو التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على هاتف رقم (00971-800- 44444)، وستقوم بعثة الدولة في الخارج بالتنسيق مع الجهات المحلية لتوفير مستشفى للعلاج، ومكان للعزل الصحي.

• «الخارجية» خصصت على موقعها صفحة إرشادات السفر خلال جائحة «كوفيد-19».

إرشادات

لفتت حكومة الإمارات الذكية إلى أنه عند الوصول يتعين على الركاب البقاء في مكان إقامتهم إلى حين استلام نتيجة فحص «PCR»، فإذا كانت النتيجة إيجابية سيطلب من القادم الخضوع للعزل واتباع إرشادات هيئة الصحة في دبي، وعليه تحميل تطبيق «COVID-19 XB».

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