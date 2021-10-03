الامارات | «الاتحاد للقطارات» تطوّر 4 مرافق لدعم الشبكة الحديدية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للقطارات» تطوّر 4 مرافق لدعم الشبكة الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعمل شركة الاتحاد للقطارات (المطوِّر والمشغِّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات)، على تشييد أربعة مرافق ضمن أعمال المرحلة الثانية من تنفيذ مشروع الشبكة الحديدية.

وتشمل المرافق التي تطورها الشركة لدعم «شبكة الاتحاد»، كلاً من المركز الرئيس للتحكم والصيانة في منطقة الفاية، ومحطات شحن في الرويس وأيكاد وميناء خليفة ومدينة دبي الصناعية وميناء جبل علي والغيل وميناء الفجيرة، بالإضافة إلى توسيع أسطول القاطرات من سبعة إلى 45 قاطرة، أي ما يعادل ستة أضعاف، وكذلك رفع حجم أسطول العربات من 240 عربة إلى 1082 عربة حديثة.

وأعلنت الشركة قبل يومين عبر لقاء إعلامي شهدته «الإمارات اليوم»، عن إنجازها الحزمة «أ»، إحدى حزم المرحلة الثانية من المشروع، التي ربطت بين منطقة الرويس في إمارة دبي ومدينة الغويفات على حدود المملكة العربية السعودية.

وتعمل الشركة على مد شبكة الاتحاد، (وهي شبكة وطنية للسكك الحديدية في دولة الإمارات)، ستربط بين الإمارات السبع، كما ستمتد لتتصل مع شبكة دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعد المركز الرئيس للتحكم والصيانة في منطقة الفاية الأضخم والأهم في الشبكة، وسيتضمن أعمال التخزين، والتجهيز، والتشغيل، والصيانة لقاطرات وعربات البضائع، ومستودع المركبات الثقيلة، مع مهام التحكم في عمليات الخط الرئيس بالكامل في مركز عمليات الشبكة داخل المبنى الإداري.

وأعلنت الشركة في يناير العام الماضي 2020 عن توقيع عقد مع ائتلاف شركتي «لارسن آند توبرو» و«باور تشاينا» لبناء محطات الشحن لشبكة السكك الحديدية بقيمة 1.87 مليار درهم، يتولى بموجبه الائتلاف بموجب العقد أعمال المسح، والتصميم، والبناء، وتركيب المعدات، وإجراء الاختبارات، والتشغيل الأولي لكل محطة.

وستمثل محطات الشحن المحور الرئيس لخدمات التوزيع والخدمات اللوجستية المحلية، والإقليمية، حيث تتضمن مستودعات جمركية وخدمات لمعاينة البضائع في الموقع.

وستوفر المحطات مزايا عديدة للعملاء، مثل إتاحة الاتصال المباشر بالقطارات المتواجدة على رصيف الميناء، ما يسهم في سهولة نقل الحاويات بين السفن والقطارات.

وتخدم شبكة محطات الشحن قطاعات عدة من أهمها قطاع مواد البناء، حيث ستسهم في نقل أكثر من 30 مليون طن من مختلف أنواع الأحجار سنوياً عبر الشبكة من مصادرها في شمال الدولة إلى الأسواق الرئيسة في أبوظبي ودبي لاستخدامها في البناء والتشييد. وبدأت الاتحاد للقطارات عملياتها التجارية في ديسمبر عام 2016، بعد استكمالها بنجاح المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية، حيث يبلغ طول المرحلة الأولى من المشروع 264 كم، وتمتد من شاه وحبشان في أبوظبي إلى موانئ التصدير في الرويس.

مبادئ حسن الجوار

تلتزم شركة الاتحاد للقطارات بمبادئ حسن الجوار للمجتمعات المحيطة بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، من خلال الربط الآمن والمستدام لمختلف المناطق والمراكز الصناعية والسكانية في الدولة عبر السكك الحديدية.

وقد تمكنت الشركة في سبيل تحقيق هذا الهدف من تنفيذ مجموعة من الإنجازات منها: إعادة توطين المئات من فصائل الحياة البرية والنباتات المنتشرة على طول مسار الشبكة. وبناء معابر مخصصة للحيوانات مثل الجمال والغزلان والزواحف.

والتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي لحماية الموائل الطبيعية بما فيها محمية الوثبة للأراضي الرطبة.

فوائد بيئية

سيعود تنفيذ مشروع شبكة الاتحاد بمجموعة من الفوائد البيئية أهمها:

■■ تقليل الانبعاثات الكربونية التي تنتج عن النقل عبر القطار بنسبة 70 إلى 80%، مقارنة بالانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات.

■■ خفض غازات الاحتباس الحراري بأكثر من 2.2 مليون طن سنوياً.

■■ توفير 24 مليار درهم إماراتي على مدى الخمسين سنة المقبلة نتيجة انخفاض الانبعاثات الكربونية.

■■ تحقيق فوائد تقدر بثمانية مليارات درهم إماراتي خلال الخمسين عاماً المقبلة نتيجة تقليل الحاجة المتكررة إلى صيانة الطرق.

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