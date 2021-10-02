الامارات | التعليم عن بعد في المدارس والحضانات الخاصة في المنطقة الشرقية الأحد والإثنين

شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم عن بعد في المدارس والحضانات الخاصة في المنطقة الشرقية الأحد والإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تحويل الدراسة في المدارس والحضانات الخاصة في المنطقة الشرقية التي تضم كل من مدينة خورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، إلى نظام التعليم عن بعد يومي الأحد والإثنين، وذلك نظراً للحالة المدارية ( شاهين) التي تشهدها المنطقة، مع متابعة الهيئة للأوضاع الجوية مع الجهات الرسمية لاتخاذ القرارات المناسبة في حينها في هذا الشأن.

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