الامارات | محمد بن راشد يتفقد جناح سلطنة عمان والجناح الفرنسي في "إكسبو دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتفقد جناح سلطنة عمان والجناح الفرنسي في "إكسبو دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، جناح سلطنة عمان الشقيقة في معرض إكسبو 2020 دبي في إطار جولة سموه في المعرض.

كما تفقد سموه يرافقه حمدان ومكتوم بن محمد، الجناح الفرنسي في معرض إكسبو 2020 دبي والتقى سموه وزير خارجية فرنسا.