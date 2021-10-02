الامارات | شرطة دبي تسجل ارتفاعاً في المكالمات الواردة إلى «901»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تسجل ارتفاعاً في المكالمات الواردة إلى «901» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت القيادة العامة لشرطة دبي ارتفاعاً في أعداد المكالمات الواردة إلى الرقم 901 المخصص للحالات غير الطارئة خلال الثلاثة سنوات الماضية، نتيجة زيادة الوعي المجتمعي بأهداف الرقم 901، والذي يقدم للمتعاملين العديد من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية التي لا تصنف على أنها طارئة.

وأشادت القيادة العامة لشرطة دبي بالوعي المجتمعي العام في استخدام الرقم 901، مشيرةً إلى أن الاقبال على هذا الرقم من قبل الجمهور لإنهاء معاملاتهم ومطالبهم غير الطارئة، ساهم في انخفاض الضغط على الرقم 999 المُخصص للحالات الطارئة، والذي له أهمية بالغة في الاستجابة للبلاغات وإنقاذ الأرواح وتعزيز الشعور بالأمن والأمان.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعمليات اللواء المهندس كامل بطي السويدي أن تسجيل النتائج الايجابية في ارتفاع نسبة الإقبال على الرقم 901، رصدتها شرطة دبي خلال السنوات الثلاثة الماضية بعد إطلاقها حملة «لا تضع حياتهم في الانتظار» عام 2018، والتي هدفت إلى توعية أفراد المجتمع بالاستخدام الصحيح للرقم 901، والذي يُجيب على مكالماته ضباط وأفراد شرطة مُدربين بحرفية عالية للتعامل والرد على المكالمات، وإسعاد المتصل بتقديم الخدمة غير الطارئة له.

وبين أن الحملة جاء إطلاقها عام 2018 بعد تسجيل ارتفاع في حجم الاتصالات الواردة إلى رقم الحالات الطارئة 999، وتبين وقتها أن ما نسبته 70% من هذه المكالمات تعتبر «غير طارئة» وهو ما يتسبب بإحداث ضغط كبير على الرقم المخصص لإنقاذ حياة الناس، مبيناً أن الحملة وبعد ثلاثة سنوات ساهمت في رفع نسبة الوعي المجتمعي.

وحول تفاصيل النتائج، أوضح مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بطي أحمد بن درويش الفلاسي، أن الرقم 901 تلقى في عام 2018، 397 ألفاً و221 مكالمة هاتفية، ثم ارتفع عدد المكالمات في عام 2019 إلى 497 ألفاً و577 مكالمة، وفي العام 2020 ارتفعت نسبة المكالمات مرة أخرى إلى 701 ألفاً و569 مكالمة، وهو ما يشكل ارتفاعا متناسقا مع ازدياد الوعي المجتمعي بالدور الذي يقدمه الرقم المخصص للحالات غير الطارئة.

وأضاف أنه في مقابل الارتفاع، سجلت الأرقام الواردة إلى 999 انخفاضا تدريبجياً، فبعد أن بلغ عدد المكالمات المُستلمة في العام 2018، 5 ملايين و351 ألفاً و9 مكالمات، انخفضت في العام 2019 إلى 5 ملايين و221 ألفاً و607 مكالمة، ثم انخفضت مرة أخرى في العام 2020 إلى 4 ملايين و124 ألفاً و937 مكالمة.

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