الامارات | «كهرباء الشارقة» تنجز تطوير محطة الفلج لضخ المياه

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» تنجز تطوير محطة الفلج لضخ المياه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إدارة محطات المياه والتحلية في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن إنجاز مشروع استبدال وتطوير محطة الفلج لضخ المياه بسعة ضخ تصل الى 73.9 مليون غالون يوميا، مما سيساهم في توفير 879 ميغاواط من الكهرباء سنويا وتقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الى 503 طن سنويا و بتكلفه اجماليه بلغت 10 ملايين درهم.

وأوضح مدير إدارة محطات المياه والتحلية المهندس فيصل السركال أن الهيئة تعمل على دراسة وتنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية والتنموية الخاصة بمحطات تحلية وضخ المياه سعيا لمواكبة التطور الكبير وتحقيقا لخطتها التنموية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والشركات المتخصصة لإنجاز المشروعات بجودة وكفاءة وفي أسرع وقت.

وأشار إلى ان رفع كفاءة محطة الفلج يعتبر من المشاريع المستقبلية، التي ستساهم بدورها في تعزيز فاعلية وكفاءة قطاع المياه ويساهم في توصيل كميات المياه لمختلف المناطق التي تقوم بتغذيتها بكفاءة، وتقديم خدمات متطورة لأهالي الشارقة وتلبية احتياجاتهم المتزايدة من المياه خاصة خلال فصل الصيف الذي يتزايد فيه الطلب على استخدام المياه.

وأكد أن الهيئة نجحت في تنفيذ المشروع دون التأثير على متطلبات الضخ اليوميه وعدم تأثر المتعاملين بمراحل تطوير محطة الضخ.

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