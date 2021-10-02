الامارات | محمد بن راشد يزور "إكسبو دبي" ويتفقد جناح السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يزور "إكسبو دبي" ويتفقد جناح السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معرض إكسبو 2020 دبي في ثاني أيام الحدث العالمي، حيث بدأ جولته بزيارة جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة.