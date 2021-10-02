الامارات | «الصحة» تقدم 42.884 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم 42.884 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 42.884 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 20.164.365 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 203.88 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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