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الامارات | تحذير من سفارة الدولة لرعايا الامارات في سلطنة عمان

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متابعة- موقع الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من سفارة الدولة لرعايا الامارات في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت من سفارة دولة الامارات في  سلطنة عمان، مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان الشقيقة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق الساحلية وجريان الأودية بسبب التعرض للعاصفة المدارية (شاهين).
وجاء في بيان سفارة الدولة في العاصمة العمانية مسقط: «على جميع مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان الشقيقة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق الساحلية وجريان الأودية بسبب التعرض للعاصفة المدارية (شاهين)، مع ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بهذا الشأن».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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