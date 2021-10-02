الامارات | شرطة أبوظبي تنعى 4 شهداء في حادث سقوط طائرة أثناء تأدية الواجب

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تنعى 4 شهداء في حادث سقوط طائرة أثناء تأدية الواجب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اليوم أربعة من كوادرها وافتهم المنية أثناء تأدية الواجب. وقال بيان للقيادة العامة أن أبناء الواجب المغفور لهم المقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي، والملازم طيار ناصر محمد الراشدي، والطبيب المدني شاهد فاروق غلام،

والممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو قد وافتهم المنية اليوم السبت إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الاسعاف أثناء تأدية الواجب.

وتقدمت القيادة العامة لشرطة ابوظبي بأحر التعازي والمواساة لأسرهم ومعارفهم وزملاء العمل، سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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