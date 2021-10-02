الامارات | 276 إصابة جديدة بـ «كورونا» و365 حالة شفاء و3 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 276 إصابة جديدة بـ «كورونا» و365 حالة شفاء و3 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 293 ألفاً و853 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) والمخالطين لهم وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة في الكشف عن 276 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 736 ألفاً و268 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة ثلاث حالات من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2100 حالة، معربة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 365 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 728 ألفاً و911 حالة.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن تقديم 69 ألفاً و82 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 20 مليوناً و121 ألفاً و481 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 203.44 جرعات لكل 100 شخص، وذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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