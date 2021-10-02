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الامارات | محاكم.. أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■ باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة أربعة عاطلين بتهمة سرقة كبلات بقيمة 20 ألف درهم من موقع تحت الإنشاء، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت إليهم ارتكاب جناية السرقة ليلاً.

■ أحالت النيابة العامة في دبي موظفاً إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية تسهيل تعاطي مؤثر عقلي لأنثى، إذ اعترفت امرأتان محالتان إلى محكمة الجنح بأن المتهم زودهما بمادة الكريستال لتعاطيها دون مقابل.

■ تنظر محكمة الجنايات في دبي قضية عامل اعتدى على زميله بقطعة حديدية على رأسه مسبباً له عاهة مستديمة، وأقر المتهم بجريمته.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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