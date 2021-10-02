الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، مسابقة يوم المعلم العالمي «الابتكار في التعليم» التي تستهدف المعلمين والتربويين تزامناً واحتفالاً بيوم المعلم العالمي في الخامس من أكتوبر الجاري.

ويشترط في التقديم للمسابقة، أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات وصاحب الفكرة ولا يشاركه في ملكيتها أحد، وأن يكون قائماً على رأس عمله في الميدان التربوي ولديه ما لا يقل عن خبرة ثلاث سنوات في مجال التدريس أو الإدارة المدرسية.

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