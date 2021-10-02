الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لغة

لاحظ متابعون لمحطات إذاعية في الدولة، إصرار مذيعين على استخدام العبارات الإنجليزية بكثافة في برامجهم الإذاعية، الموجهة أصلاً إلى المستمع العربي.

عروض

تساءل مرتادو مراكز تسوق في إمارة عجمان عن مبررات الفوارق الكبيرة بين أسعار منتجات المنظفات من مركز لآخر، حيث تقدم منافذ بيع عروضاً ترويجية لمنتجات معينة بأسعار منخفضة، وتتجاهل أخرى هذا الأمر وتبيع العبوة الواحدة من المنتج ذاته بسعر مرتفع.

وجبات

اشتكى طلبة في مدارس خاصة بإمارة الشارقة لجوء مقاصف ومراكز بيع الوجبات وعبوات المياه داخل الحرم المدرسي إلى بيع منتجاتها بأسعار مبالغ فيها.

مواقف

أتاح مركز أبوظبي الوطني للمعارض لزوّار معرض الصيد والفروسية استخدام مواقف السيارات التابعة للمركز مقابل 20 درهماً طوال اليوم.

فيديو

طالب أولياء أمور بمراقبة مقاطع الفيديو التي يصفونها بالمخلة وغير اللائقة، وتنتشر في برامج التواصل الاجتماعي على هيئة رسوم متحركة مستهدفة الأطفال بشكل خاص.

تنزيلات

جدد مستهلكون مطالبتهم وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المعنية بمراقبة المحال التجارية التي تطرح تنزيلات خاصة خارج المراكز التجارية الكبرى، بعد أن لاحظوا وجود تنزيلات غير حقيقية في بعض المحال.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551مرفقاً بصورة حال توافرها.



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