الامارات | «الوطني للأرصاد» يحذر من تدني مدى الرؤية بفعل الضباب

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني للأرصاد» يحذر من تدني مدى الرؤية بفعل الضباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا على بعض المناطق الداخلية والساحلية بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب بدءا من بعد منتصف الليلة.

وناشد المركز في بيان له مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، متوقعا بدء تشكل الضباب من الساعة 02:00 وحتى الساعة 08:30 من صباح يوم غد السبت.

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