الامارات | لأول مرة.. عيادة لفحص الصقور في معرض «الصيد والفروسية»

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. عيادة لفحص الصقور في معرض «الصيد والفروسية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ئتواصل فعاليات معرض المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2021»، في دورته الثامنة عشرة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث بلغ عدد زواره في الأيام الأربعة الأولى منه 50 ألف زائر، بينما تجاوزت مبيعات قطاع السلام في المعرض 15 مليون درهم.

واستأثرت الصقور باهتمام شريحة كبيرة من رواد المعرض، نظراً للمكانة المميزة لرياضة الصيد بالصقور لدى الكبار والصغار، باعتبارها جزءاً مهماً من ثقافة وتراث المنطقة.

شهد هذا العام لأول مرة تخصيص عيادة فحص الصقور بداخل المعرض، وهي تابعة لنادي صقاري الإمارات، وهي تهدف إلى خدمة أصحاب الصقور والبائعين، حيث يحرص المشتري على التأكد من سلامة الطير قبل شرائه، ولذلك توفر العيادة فحوصات شاملة للصقور، وغالبا ما يحضر المشتري والبائع معا، وفق ما أوضحته الدكتورة البيطرية بنادي صقاري الإمارات، رشيدة أومامة، لافتة إلى أن العيادة تضم مختبراً وصالة فحص مزودة بالأجهزة والمعدات اللازمة، كما يوجد بها فريق خاص يتولى استقبال الصقور، وفريق آخر لفحصها.

وأشارت إلى أن فحص الطير يتم تحت التخدير، ويتم إجراء فحص عام، وأخذ عينات مختلفة ليجري تحليلها داخل العيادة، مثل فحص الدم وفحص المحط والفرسة «الحوصلة»، وتظهر النتائج في خلال 25 دقيقة من استقبال الصقر، وتهدف هذه الفحوصات للكشف إذا كان الطير مصاباً بأمراض داخلية، وهي غالبا لا تظهر لها أعراض ظاهرية خاصة في المراحل الأولى.

وأوضحت أن الأمراض الأكثر شيوعاً لدى الصقور هي مرض الرداد هو مرض فطري يصيب الجهاز التنفسي للصقر، ويتم كشفه من خلال المنظار الباطني، وكذلك دود الرئة الذي يتواجد في الأكياس الهوائية والرئة، وتكشف الفحوص، فيما إذا كان هناك التهاب في الأكياس الهوائية، أو عقيدات بكتيرية، كما تقدم الفحوص بالمنظار صورة واضحة عن وظائف الكلى والكبد ونسبة الأحماض في الدم وغير ذلك من الأمراض.

وأشارت أومامة إلى أن مدة الفحص من بداية تخدير الطير وحتى استيقاظه تتراوح بين 25- 30 دقيقة، موضحة أن الفحص يساعد على تحديد سعر الطير أو إذا كانت عملية البيع ستتم من عدمه.

ويمثل معرض أبوظبي للصيد والفروسية، منصة عرض مهمة للمنتجين الإماراتيين للصقور للترويج لإنتاجهم من مختلف أنواع الصقور المكاثرة في الأسر، حيث يبلغ عدد المنتجين الإماراتيين للصقور، الهواة، أكثر من 30 منتجاً على مستوى الإمارات، أنتجوا في العام الجاري 1160 صقراً، بزيادة كبيرة عن العام الماضي الذي بلغ الإنتاج فيه 861 صقراً.

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