الامارات | الوطني للأرصاد" : "شاهين" يتحول إلى عاصفة مدارية.. وتأثر بعض مناطق الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوطني للأرصاد" : "شاهين" يتحول إلى عاصفة مدارية.. وتأثر بعض مناطق الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نبه المركز الوطني للأرصاد الى تعمق الحالة المدارية إلى عاصفة مدارية "شاهين" شمال شرق بحر العرب مقابل السواحل الهندية – الباكستانية اليوم وتتمركز عند خط عرض 23.3 شمالاً وخط طول 64.4 شرقاً، يصاحبها تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية على بحر العرب وتبلغ سرعتها حول المركز من 65 إلى 115 كم/ الساعة وتوقع المركز تعمق العاصفة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال 24 ساعة القادمة واستمرار تحرك الحالة المدارية نحو سواحل سلطنة عمان.

وبالنسبة للتأثيرعلى الدولة توقع أن يتأثر الساحل الشرقي من ليل يوم غد السبت بمد بحري خاصة مع فترة المد العالي على المناطق المنخفضة ومن بعد ظهر ومساء يوم بعد غد الأحد تتأثر بعض مناطق الدولة بإمتداد الحالة المدارية خاصة المناطق الشرقية والجنوبية حيث تتكاثر السحب الركامية تصاحبها أمطار مختلفة الشدة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة فيما تكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الافقية خاصة مع السحب الركامية.

وحالة البحر في بحر عمان مضطرب إلى شديد الاضطراب مما يؤدي إلى غمر مياه البحر على الساحل الشرقي في المناطق المنخفضة كما يضطرب الخليج العربي أحياناً شمالاً.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز وإتباع التعليمات والتحذيرات الصادرة من الجهات المختصة مشيرا الى أنه يتابع الحالة المدارية على مدار الساعة .

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